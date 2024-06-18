Новости 18 июня: Кабмин уволил Найема, альтернативные модели экономического бронирования

О Найеме. Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Мустафы Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

О бронировании. Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха, который на прошлой неделе подал законопроект №11331 об экономическом бронировании, 17 июня зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта - №11331-1 и №11331-2.

Об отключениях света. В среду, 19 июня, по всей Украине графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

О бизнесе. Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса".

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О роуминговой зоне с ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины о единой роуминговой зоне с ЕС.

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"Не развалился, а развалили". Как Украина потеряла торговый флот

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История компании, которая в лучшие свои времена владела флотом из почти 300 судов и генерировала 10% валютной выручки всего СССР. Как управленческие решения привели к ее исчезновению?(укр)