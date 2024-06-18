Правительство расширило программу 5-7-9%: предприниматели смогут приобрести газовые генерационные установки

За средства государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели теперь смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газу.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 18 июня, сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели – до 150 млн гривен, а максимальный срок кредитования – до 10 лет.

"Правительство понимает, что для бизнеса важно обеспечивать непрерывность производственного процесса даже при отключении электроэнергии. Поэтому сегодня мы внедряем дополнительный инструмент поддержки", – отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудования для накопления электрической энергии.

Напомним:

Ранее Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности сокращение до 5 млн грн максимальной суммы кредита на финансирование оборотного капитала.

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