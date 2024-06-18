Французский бизнес спешит наладить связи с ультраправыми, выбирая "между чумой и холерой" – FT

Французские корпорации наперегонки пытаются наладить контакты с ультраправой Марин Ле Пен, раскритиковав радикальную налогово-бюджетную программу конкурирующего левого альянса накануне досрочных парламентских выборов.

Об этом пишет Financial Times.

По словам лидера руководителя одной из крупнейших французских компаний, входящих в национальный индекс Cac 40, экономическая политика Ле Мен является "чистым листом, который бизнес сможет направить в нужное русло".

Он добавил, что левые "вряд ли смягчат свою жесткую антикапиталистическую повестку дня" и этим отталкивают от себя бизнес-элиту.

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"Левый "Новый народный фронт" планирует покрыть рост бюджетных расходов за счет повышения налогов для "тех, кто может себе это позволить". Программа блока предусматривает введение налога на богатство, отмену многих налоговых льгот для состоятельных граждан и повышение подоходного налога для самых высокооплачиваемых.

За счет этих мер планируют покрыть дефицит бюджета и повысить зарплаты в госсекторе, социальные пособия, а также заморозить цены на основные продукты питания и энергию. Корпоративные руководители отталкиваются от таких идей, рассматривая их как выход Франции из капиталистической системы", - пишет газета.

По словам источников FT, помощник Ле Пен Джордан Барделла, который может занять пост премьер-министра в новом правительстве, в последние месяцы уже начал проводить закрытые встречи с представителями бизнеса и выступать на отраслевых мероприятиях. А лоббисты, инвесторы и компании, желающие узнать о планах "Национального объединения", начали обращаться к депутатам партии.

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"Мы заверили их, что "Национальное объединение" будет удерживать дефициты под контролем и представит реалистичный план. Рынки будут строгими к нам, поэтому у нас действительно нет другого выбора", - рассказал член партии Ле Пен Жан-Филипп Тангуй, который отвечает за экономическую политику.

Еще один источник рассказал FT, что перспектива, при которой экономическую стратегию Франции будут определять либо крайне правые, либо левые партии, это "выбор между чумой и холерой". "Барделла может казаться обнадеживающим, но крайне правые представляют угрозу не только для экономики, но и для демократии", - резюмировал собеседник.

Напомним:

Инвесторы ответили критикой на решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах, поскольку оно вызвало предупреждения о дальнейшем ухудшении состояния финансов страны и даже опасения нового кризиса евро.