Правительство расширило действие льготных кредитов на строительство газотурбинных установок

Кабинет министров расширил действие кредитной программы "5-7-9" на строительство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня правительство принимает постановление, которым расширяем сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь доступные кредиты можно будет получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок", - говорится в сообщении.

Он отметил, что доступ к ликвидности является ключевой предпосылкой реализации таких проектов по децентрализации энергосистемы.

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"В совместной работе с Нацбанком прорабатывается программа беспроцентного кредитования для установки домохозяйствами солнечных панелей и ветровых установок", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

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До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Экономическая правда.