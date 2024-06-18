Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Рада одобрила создание Национального учреждения развития

Вторник, 18 июня 2024, 17:01 - Виктор Волокита

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о создании Национального учреждения развития (НУР), которое станет аналогом немецкому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитное учреждение для реконструкции).

Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев во вторник, передает "Интерфакс-Украина". 

Соответствующие законопроекты №11238 и №11239 за основу поддержали 233 народных депутата на пленарном заседании ВР во вторник, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

НУР - это государственное специализированное учреждение (банк) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления страны. 

Реклама:

НУР призвано решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, предприятий на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска.

По словам Гетманцева, Нацучреждение развития получит доступ к средствам частных инвесторов для поддержки различными фининструментами преимущественно субъектов малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал восстановления и развития.

KfW был создан в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

Реклама:
Верховная рада банк Украина
Реклама:
Материалы по теме
Раде предлагают снять НДС и ввозную пошлину на энергооборудование 18 июня 2024, 15:42
Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса" 18 июня 2024, 15:15
Комитет Рады одобрил проект закона о строительстве блоков Хмельницкой АЭС 17 июня 2024, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте