Рада одобрила создание Национального учреждения развития

Верховная Рада приняла за основу законопроекты о создании Национального учреждения развития (НУР), которое станет аналогом немецкому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитное учреждение для реконструкции).

Об этом сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующие законопроекты №11238 и №11239 за основу поддержали 233 народных депутата на пленарном заседании ВР во вторник, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

НУР - это государственное специализированное учреждение (банк) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления страны.

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НУР призвано решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, предприятий на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска.

По словам Гетманцева, Нацучреждение развития получит доступ к средствам частных инвесторов для поддержки различными фининструментами преимущественно субъектов малого и среднего предпринимательства, которые попали в затруднительное положение, но имеют потенциал восстановления и развития.

KfW был создан в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

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