Национализированному PIN-bank избрали членов набсовета

По итогам конкурса избран состав набсовета АО "Первый инвестиционный банк", который был национализирован и передан в управление Фонда госимущества.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Национализированный (санкционный) PIN bank получил независимых членов наблюдательного совета. Соответствующий открытый конкурс провел Фонд госимущества. Из 18 претендентов комиссия выбрала 3 лучшие кандидатуры", - говорится в сообщении.

По убеждению Коваля, формирование профессионального наблюдательного совета через прозрачный конкурсный механизм поможет наладить эффективную работу банка в интересах государства и граждан.

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Отмечается, что процесс формирования наблюдательного совета в банке начался сразу после передачи учреждения в январе 2024 года в управление ФГИУ.

По информации главы Фонда, в начале июля состоится собрание акционеров банка, которые должны утвердить избранных членов такого совета.

Напомним:

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Фонд государственного имущества начал готовить национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации.

Конфискованный PINbank, который принадлежал россиянину Гинеру, перешел в собственность государства в январе 2024 года.

Экономическая правда.