Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Национализированному PIN-bank избрали членов набсовета

Вторник, 18 июня 2024, 16:36 - Артур Крыжный

По итогам конкурса избран состав набсовета АО "Первый инвестиционный банк", который был национализирован и передан в управление Фонда госимущества.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Национализированный (санкционный) PIN bank получил независимых членов наблюдательного совета. Соответствующий открытый конкурс провел Фонд госимущества. Из 18 претендентов комиссия выбрала 3 лучшие кандидатуры", - говорится в сообщении.

По убеждению Коваля, формирование профессионального наблюдательного совета через прозрачный конкурсный механизм поможет наладить эффективную работу банка в интересах государства и граждан.

Реклама:

Отмечается, что процесс формирования наблюдательного совета в банке начался сразу после передачи учреждения в январе 2024 года в управление ФГИУ.

По информации главы Фонда, в начале июля состоится собрание акционеров банка, которые должны утвердить избранных членов такого совета.

Напомним:

Реклама:

Фонд государственного имущества начал готовить национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации.

Конфискованный PINbank, который принадлежал россиянину Гинеру, перешел в собственность государства в январе 2024 года.

Экономическая правда.

банки ФГИУ
Реклама:
Материалы по теме
Несколько киргизских банков приостановили расчеты с Россией - РосСМИ 14 июня 2024, 17:21
"Дочки" китайских банков в РФ приостановили расчеты в долларах и евро после санкций против Мосбиржи 13 июня 2024, 17:58
Фонд гарантирования выставил на продажу межотраслевой мегапул активов 4 банков 11 июня 2024, 18:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте