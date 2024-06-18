Национализированному PIN-bank избрали членов набсовета
По итогам конкурса избран состав набсовета АО "Первый инвестиционный банк", который был национализирован и передан в управление Фонда госимущества.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
"Национализированный (санкционный) PIN bank получил независимых членов наблюдательного совета. Соответствующий открытый конкурс провел Фонд госимущества. Из 18 претендентов комиссия выбрала 3 лучшие кандидатуры", - говорится в сообщении.
По убеждению Коваля, формирование профессионального наблюдательного совета через прозрачный конкурсный механизм поможет наладить эффективную работу банка в интересах государства и граждан.
Отмечается, что процесс формирования наблюдательного совета в банке начался сразу после передачи учреждения в январе 2024 года в управление ФГИУ.
По информации главы Фонда, в начале июля состоится собрание акционеров банка, которые должны утвердить избранных членов такого совета.
Напомним:
Фонд государственного имущества начал готовить национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации.
Конфискованный PINbank, который принадлежал россиянину Гинеру, перешел в собственность государства в январе 2024 года.
Экономическая правда.