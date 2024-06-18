Экспорт российской нефти растет вторую неделю подряд, несмотря на договоренности с ОПЕК+

Средний четырехнедельный экспорт нефти из России вырос вторую неделю подряд, несмотря на договоренности с ОПЕК+ сократить добычу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что показатель увеличился примерно на 80 000 баррелей в сутки до 3,42 млн баррелей, что является вторым ростом за неделю подряд.

После достижения годового максимума в середине апреля, поставки имели тенденцию к снижению, сократившись на 420 000 баррелей в сутки. Впрочем, средний четырехнедельный показатель экспорта нефти из РФ поднялся на треть, относительно предыдущего падения.

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Прирост в 80 000 баррелей в сутки был обусловлен скачком недельных поставок до двухмесячного максимума, отмечает агентство.

При этом сообщается, что рост недельных объемов экспорта был осложнен ростом цен на нефть, что увеличило стоимость российского экспорта нефти на 9%.

Москва перед этим заявила, что будет строго придерживаться своего целевого показателя добычи ОПЕК+ в мае.

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Россия отказалась от предыдущего сочетания ограничений на добычу и экспорт в пользу единого целевого показателя добычи. Поскольку добыча и поставки не связаны напрямую.

Всего 34 танкера загрузили 25,91 млн баррелей российской нефти за неделю до 16 июня. Это больше, чем 24,72 млн баррелей на предыдущей неделе.

Отмечается, что в этом году объемы поставок нефти превышают средний показатель на 2023 год примерно на 30 000 баррелей в сутки.

Напомним:

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ОАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.

Россия за прошедшую неделю нарастила экспорт нефти до 3,53 миллиона баррелей нефти в день, нарушив этим договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи.

Первый российский нефтяной танкер, который попал под санкции США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно возле Сингапура, проплыв для этого 12 тысяч километров.