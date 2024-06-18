Найем отчитался о достройке водопровода от Запорожья до Покрова

Агентство восстановления достроило магистральный водопровод от Запорожья до Покрова.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

По его информации, во вторник, 18 июня, по двум звеньям нового магистрального водопровода - "Запорожье - Томаковка - Марганец" и "Марганец - Никополь - Покров" пошла вода.

"Это означает, что жители Мировской, Томаковской, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Никопольской громад получат стабильное и качественное водоснабжение", - написал Найем в Фейсбук.

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В Агентстве напомнили, в результате подрыва дамбы 6 июня 2023 года 1,5 миллиона человек остались без воды.

"С первых дней после катастрофы мы начали поиск решения для восстановления водоснабжения в регионе - строительство магистрального водопровода. Магистральный водопровод - это три участка общей протяженностью 155 километров (в том числе 10 км - открытый канал)", - написал глава Агентства.

Протяженность звена "Запорожье - Томаковка - Марганец" - 77,9 км, а звена "Марганец - Никополь - Покров" - 40,9 км. Водозабор на участках осуществили из реки Днепр. На всей протяженности водопровода построено 8 современных насосных станций.

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Насосы мощностью от 747 кВт до 260 кВт транспортируют воду к фильтровальным станциям, где вода проходит очистку и попадает к потребителям. Мощность нового водопровода позволяет местным жителем забыть об очередях за водой и снабжением по графику.

Напомним:

В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции проблемы с подачей воды наблюдаются в некоторых городах Днепропетровской области.

Экономическая правда