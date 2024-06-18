Фонд госимущества привлек в бюджет почти 1 миллиард с приватизации

Фонду государственного имущества в январе - мае 2024 года удалось реализовать на приватизационных аукционах 181 объект государственной собственности на общую сумму 965 млн грн.

Об этом говорится в дайджесте деятельности ФГИУ, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно приведенным данным, за май удалось приватизировать 31 объект на 93 миллиона гривен.

По состоянию на 31 мая в перечне объектов малой приватизации находилось 1 376 активов. За этот год в перечень добавили 182 объекта, но в противовес изъяли 259.

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Напомним:

4 июля состоится аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дипроверф", расположенного на ул. Преображенской, 25.

Фонд государственного имущества Украины объявил на 24 июня 2024 года аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" со стартовой ценой 217,4 млн гривен.

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Экономическая правда.