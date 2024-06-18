Раде предлагают снять НДС и ввозную пошлину на энергооборудование

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об отмене налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины на энергооборудование.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Соответствующие законопроекты авторства депутата от партии "Слуга народа", члена финкомитета Рады Андрея Мотовиловца и некоторых других о внесении изменений в переходные положения Налогового и Таможенного кодексов зарегистрированы под №11343 и №11344 соответственно.

Согласно им, освобождаются от НДС и ввозной пошлины операции по ввозу, перемещению (пересылке) в международных почтовых и экспресс-отправлениях на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров ряда оборудования, перечень которого предлагается установить изменениями, согласно законопроекту №11344. Это, в частности, гидравлические турбины, турбины на водяном паре и другие паровые турбины, электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи (от 7,5 кВ-А до 375 кВ-А, 375-750, более 750), инверторы мощностью не более 7,5 кВ-А, фотоэлектрические элементы, собранные в модули или монтируемые в панель, комплектующие для производства трансформаторов.

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Как предусмотрено законопроектом №11343, освобождаются от НДС операции по ввозу оборудования, осуществляемые по договорам купли-продажи, в которых стороной является Секретариат Энергетического Сообщества, заключенным между поставщиками товаров (поставщиками услуг) и лицензиатами в сфере производства, передачи, распределения э/э и транспортировки, распределения и поставки природного газа.

Льготные условия ввоза энергооборудования предлагают закрепить на период действия военного положения в стране, но не дольше 1 июня 2025 года.

Напомним:

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Кабинет министров готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования для граждан и для бизнеса.

Экономическая правда