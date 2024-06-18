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Государственный оператор тыла впервые закупит одежду для пилотов 

Вторник, 18 июня 2024, 14:42 - Виктор Волокита

Государственный оператор тыла впервые будет закупать форму для летного состава Вооруженных сил Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба ДОТ. 

Как говорится в сообщении, ранее закупкой формы пилотов и инженерно-технического состава летных частей занимались воинские части. 

ДОТ уже объявил тендеры на восемь позиций:

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  • Костюмы для летного и инженерно-технического состава;
  • Куртки из кожи и на меху;
  • Куртки демисезонные для летного и инженерно-технического состава;
  • Облегченные ботинки для пилотов;
  • Меховые перчатки. 

"Одежда летного состава должна отвечать всем техническим требованиям: выдерживать воздействие температуры в течение 10 секунд, не плавиться, быть удобной и одновременно защищать от холода", - рассказали в ДОТ. 

Общая ожидаемая сумма закупок составила более 15,7 млн грн. 

Экономическая правда

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