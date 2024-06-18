Государственный оператор тыла впервые закупит одежду для пилотов
Вторник, 18 июня 2024, 14:42 -
Государственный оператор тыла впервые будет закупать форму для летного состава Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.
Как говорится в сообщении, ранее закупкой формы пилотов и инженерно-технического состава летных частей занимались воинские части.
ДОТ уже объявил тендеры на восемь позиций:
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- Костюмы для летного и инженерно-технического состава;
- Куртки из кожи и на меху;
- Куртки демисезонные для летного и инженерно-технического состава;
- Облегченные ботинки для пилотов;
- Меховые перчатки.
"Одежда летного состава должна отвечать всем техническим требованиям: выдерживать воздействие температуры в течение 10 секунд, не плавиться, быть удобной и одновременно защищать от холода", - рассказали в ДОТ.
Общая ожидаемая сумма закупок составила более 15,7 млн грн.
Экономическая правда
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