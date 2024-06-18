В Украине начали цифровизацию производства и импорта табака

Госпродпотребслужба совместно с Минцифры и Минздравом начали цифровизацию сферы производства и импорта табака в Украине.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Проект "еТабак" предусматривает запуск специального Портала, на котором производители и импортеры будут подавать информацию об ингредиентах табачных изделий и выбросы в результате их употребления. А потребители - смогут ознакомиться с важной для них открытой информацией.

Портал "еТабак" обеспечит прозрачность оборота табачных изделий, позволит государству контролировать их качество, иметь четкий перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украине и бороться с "черным рынком".

Реклама:

Как говорится в сообщении, инициатива "еТабак" разрабатывается в рамках проекта "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID и UK Dev. Партнер проекта - Фонд Восточная Европа.

"Упорядочение и трансформация табачной отрасли в Украине - это один из элементов европейской интеграции. На этом пути есть ряд обязательств", - отметила Соломия Старосольская, советник Председателя Госпродпотребслужбы по вопросам стратегического развития и цифровизации, представитель Фонда Восточная Европа.

Портал "еТабак" должен заработать в феврале 2025 года, ведь согласно законодательству до первого февраля производители должны внести данные в общую базу.

Реклама:

"Одновременно с этим проводится работа над доработкой законодательства. В будущем украинская система будет синхронизированной с европейской.

Портал "еТабак" - это, в частности, механизм для экономического регулирования рынка", - говорится в сообщении.

Экономическая правда