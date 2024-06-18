Инвестиции в Великобритании худшие среди стран G-7: разрыв достигает триллионов долларов

Великобритания отставала от всех других высокоразвитых стран по объему инвестиций в течение 24 из последних 30 лет. Разрыв составляет 1.9 трлн фунтов стерлингов (2,4 трлн долл).

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инвестиции Великобритании соответствовали среднему уровню G-7 в 1990 году, а в 2022 году Великобритания имела самые низкие показатели инвестиций уже третий год подряд.

По оценкам Института исследований публичной политики, Великобритания получила бы дополнительные 1,9 триллиона фунтов стерлингов (2,4 триллиона долларов), если бы инвестиции от частных фирм и правительства оставались на уровне среднего показателя стран Большой семерки за последние три десятилетия.

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Показатели, которые охватывает исследование, включают инвестиции частных фирм и правительства.

Великобритания имеет лучшие показатели, если говорить о прямых иностранных инвестициях, где она занимает первое место после США по стоимости проектов.

Сообщается, что международные инвесторы стали более оптимистично настроены в отношении Великобритании благодаря возвращению относительной стабильности после экономических и политических потрясений после пандемии.

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Внутри страна страдает от низкого уровня частных инвестиций в такие вещи, как заводы, оборудование и инновации. В 2022 году Великобритания заняла 28 место из 31 члена Организации экономического сотрудничества и развития по уровню инвестиций в бизнес. Ниже показатели были только у Греции, Люксембурга и Польши.

Кроме этого в исследовании предостерегают, что как лейбористы, так и консерваторы в своих предвыборных программах предусматривают сокращение государственных инвестиций.

Напомним:

Согласно новому отчету о миграционных намерениях мировых богачей, Великобритания в этом году потеряет 9 500 миллионеров, что вдвое больше, чем в 2023 году. Китай потеряет 15 200 миллионеров.

Великобритания выделила 186,8 млн долларов на укрепление энергетического сектора Украины.