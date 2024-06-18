В приложении Резерв+ появились новые функции
С 18 июня в приложении Резерв+ появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить действие электронного военно-учетного документа, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны
Как говорится в сообщении, порядок формирования и использования электронного военно-учетного документа определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024.
"Чтобы получить электронный военно-учетный документ достаточно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите повторно приложение в App Store или Google Play Market", - пояснила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.
Кроме того, в Резерв+ отныне доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:
- Я военнослужащий, но до сих пор на учете - для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".
- Данные не найдены - для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.
"Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно - для этого не нужно идти в ТЦК", - добавила Екатерина Черногоренко.
"Просим обратить внимание: приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market - и в течение нескольких дней станет доступным для всех", - говорится в сообщении.
Экономическая правда