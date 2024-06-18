В приложении Резерв+ появились новые функции

С 18 июня в приложении Резерв+ появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить действие электронного военно-учетного документа, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны

Как говорится в сообщении, порядок формирования и использования электронного военно-учетного документа определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024.

"Чтобы получить электронный военно-учетный документ достаточно авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите повторно приложение в App Store или Google Play Market", - пояснила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.

Кроме того, в Резерв+ отныне доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете - для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".

Данные не найдены - для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

"Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберіг для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно - для этого не нужно идти в ТЦК", - добавила Екатерина Черногоренко.

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"Просим обратить внимание: приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market - и в течение нескольких дней станет доступным для всех", - говорится в сообщении.

Экономическая правда