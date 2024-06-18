"Нафтогаз" увеличил запасы природного газа на зиму до 9 миллиардов кубометров

"Нафтогаз" уже закачал в подземные хранилища 1,6 миллиарда кубометров природного газа, что больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

По состоянию на 17 июня 2024 года Украина закачала около 1,6 млрд куб. м голубого топлива в украинские подземные газохранилища. Это на 390 млн куб. м газа превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

"Этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующему отопительному сезону. Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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Таким образом, на сегодня объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд куб. м.

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Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной о подаче газа в следующем году. Один из вариантов - закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Экономическая правда.