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В июле попытаются приватизировать имущество ГП "Дипроверф"

Вторник, 18 июня 2024, 12:07 - Виктор Волокита

4 июля состоится аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дипроверф", расположенного на ул. Преображенской, 25. 

Об этом сообщает региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву.

Как говорится в сообщении, основным видом деятельности государственного предприятия является инжиниринг, геология и геодезия, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.

Общая площадь земельных участков: 0,56 га.

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Общая площадь зданий и сооружений: 17,2 тыс кв. м.

Количество работников (по состоянию на 31.03.2024): 12 человек.

"К объекту приватизации входят 18 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, инженерные и хозяйственные сооружения), 4 транспортных средства", - говорится в сообщении. 

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В ФГИУ по городу Киеву также отметили, что на балансе предприятия находится объект, не подлежащий приватизации. Речь идет о защитном сооружении гражданской защиты - противорадиационное укрытие общей площадью 259,3 кв. м.

Регистрация на аукцион продолжается до 3 июля. 

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины объявил на 24 июня 2024 года аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" со стартовой ценой 217,4 млн гривен.

Экономическая правда 

ФГИ имущество приватизация
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