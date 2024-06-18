В июле попытаются приватизировать имущество ГП "Дипроверф"
4 июля состоится аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Дипроверф", расположенного на ул. Преображенской, 25.
Об этом сообщает региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву.
Как говорится в сообщении, основным видом деятельности государственного предприятия является инжиниринг, геология и геодезия, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.
Общая площадь земельных участков: 0,56 га.
Общая площадь зданий и сооружений: 17,2 тыс кв. м.
Количество работников (по состоянию на 31.03.2024): 12 человек.
"К объекту приватизации входят 18 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, инженерные и хозяйственные сооружения), 4 транспортных средства", - говорится в сообщении.
В ФГИУ по городу Киеву также отметили, что на балансе предприятия находится объект, не подлежащий приватизации. Речь идет о защитном сооружении гражданской защиты - противорадиационное укрытие общей площадью 259,3 кв. м.
Регистрация на аукцион продолжается до 3 июля.
Напомним:
Фонд государственного имущества Украины объявил на 24 июня 2024 года аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" со стартовой ценой 217,4 млн гривен.
Экономическая правда