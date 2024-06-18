"Автострада" стала единственным участником тендера на строительство метро на Виноградарь
Группа компаний "Автострада" стала единственным участником тендера на развитие Сырецко-Печерской линии метрополитена Киева от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
Об этом говорится в информации по аукциону на Prozorro.
В рамках тендера "Автострада" должна завершить первую очередь строительства с двумя станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" и участком вилочного ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".
Относительно стоимости работ, то компания оценила их в 13,79 миллиарда гривен. Ожидаемая стоимость работ составляет 13,96 миллиарда гривен.
Отмечается, что открытые торги еще продолжаются. Договор планируется заключить на срок до конца 2026 года.
Напомним:
КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет почти 14 млрд грн.
У мужа сестры нардепа Николая Тищенко Германа Блинова проходили обыски в рамках уголовного дела вокруг вывода бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь.