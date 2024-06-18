Фонд госимущества продает хлебокомбинат за 217 миллионов

Фонд государственного имущества Украины объявил на 24 июня 2024 года аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" со стартовой ценой 217,4 млн гривен.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"В следующий понедельник на онлайн торги планируем выставить "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов"... Это действующее предприятие по производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности, которое имеет мощную производственную базу и значительный потенциал развития", - говорится в сообщении.

В состав ЕМК входят производственные, складские, административные и вспомогательные здания, площадью почти 42 тыс. кв.м, 24 ед. транспорта и спецтехники и более 1 200 ед. оборудования и других активов.

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По словам Коваля, готовая инфраструктура объекта позволяет сразу начать эффективную деятельность и наращивать объемы.

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Экономическая правда.