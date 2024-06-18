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Фонд госимущества продает хлебокомбинат за 217 миллионов

Вторник, 18 июня 2024, 11:24 - Артур Крыжный

Фонд государственного имущества Украины объявил на 24 июня 2024 года аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов" со стартовой ценой 217,4 млн гривен.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"В следующий понедельник на онлайн торги планируем выставить "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов"... Это действующее предприятие по производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности, которое имеет мощную производственную базу и значительный потенциал развития", - говорится в сообщении.

В состав ЕМК входят производственные, складские, административные и вспомогательные здания, площадью почти 42 тыс. кв.м, 24 ед. транспорта и спецтехники и более 1 200 ед. оборудования и других активов.

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По словам Коваля, готовая инфраструктура объекта позволяет сразу начать эффективную деятельность и наращивать объемы.

Напомним:

Фонд госимущества в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" успешно провел аукцион по продаже небольшого нежилого помещения в Каневе Черкасской области.

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Фонд госимущества продал завод, конфискованный у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, за 103 миллиона гривен.

Экономическая правда.

ФГИ приватизация хлеб
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