NovaPay начал выплачивать за аренду паев
Вторник, 18 июня 2024, 11:13 -
NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями. Теперь владельцы земельных угодий, которые сдают свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay.
Об этом сообщает пресс-служба NovaPay
Как говорится в сообщении, каждый арендодатель самостоятельно выбирает, каким способом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений Новой почты.
"Такие массовые выплаты NovaPay осуществляет с помощью продукта для бизнеса "Реестровые выплаты", - добавили в NovaPay.
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Напомним:
NovaPay запускает программу кредитования малого и среднего бизнеса.
Экономическая правда
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