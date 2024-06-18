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NovaPay начал выплачивать за аренду паев

Вторник, 18 июня 2024, 11:13 - Виктор Волокита

NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями. Теперь владельцы земельных угодий, которые сдают свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay 

Как говорится в сообщении, каждый арендодатель самостоятельно выбирает, каким способом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений Новой почты. 

"Такие массовые выплаты NovaPay осуществляет с помощью продукта для бизнеса "Реестровые выплаты", - добавили в NovaPay. 

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Напомним:

NovaPay запускает программу кредитования малого и среднего бизнеса. 

Экономическая правда

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финансы Новая почта аграрии
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