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Спрос на американские поддержанные авто увеличился в 2,5 раза: что выбирают украинцы

Вторник, 18 июня 2024, 09:54 - Артур Крыжный

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. По сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера была из США.

Наибольшая доля из этого количества (46%) - машины с бензиновыми двигателями. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

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В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • TESLA Model 3 - 396 ед;
  • TESLA Model Y - 311 ед;
  • FORD Escape - 279 ед;
  • JEEP Cherokee - 233 ед;
  • VOLKSWAGEN Passat - 224 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,9 года.

Экономическая правда.

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