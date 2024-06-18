Спрос на американские поддержанные авто увеличился в 2,5 раза: что выбирают украинцы
В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. По сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера была из США.
Наибольшая доля из этого количества (46%) - машины с бензиновыми двигателями. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- TESLA Model 3 - 396 ед;
- TESLA Model Y - 311 ед;
- FORD Escape - 279 ед;
- JEEP Cherokee - 233 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 224 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,9 года.
Экономическая правда.