В Ростовской области после атаки дронов горят резервуары с нефтепродуктами: объем 5 тысяч кубометров
Вторник, 18 июня 2024, 09:00 -
В городе Азов Ростовской области, по данным властей, в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram
Прямая речь Голубева: "В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.
Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня".
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Дополнено: Позже в МЧС РФ сообщили, что горит 5 000 кубических метров нефтепродуктов.
"К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет", − говорится в сообщении.
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