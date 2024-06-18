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В Ростовской области после атаки дронов горят резервуары с нефтепродуктами: объем 5 тысяч кубометров

Вторник, 18 июня 2024, 09:00 - Артур Крыжный , Украинская правда

В городе Азов Ростовской области, по данным властей, в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram

Прямая речь Голубева: "В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет.

Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня".

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Дополнено: Позже в МЧС РФ сообщили, что горит 5 000 кубических метров нефтепродуктов.

"К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет", − говорится в сообщении.

Украинская правда

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