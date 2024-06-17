Энергетики восстановили электроснабжение для 76 тысяч потребителей - ДТЭК

С 10 по 16 июня энергетики ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение 71 населенного пункта, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что Донецкая область остается зоной наиболее активных боестолкновений. Здесь энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования, как только стихают обстрелы, а военные предоставляют разрешение на проведение работ. На прошлой неделе им удалось вернуть электричество в дома 58,7 тысяч семей прифронтового региона.

Постоянно страдает от вражеских обстрелов и Днепропетровщина. Здесь с 10 по 16 июня энергетики смогли восстановить ряд повреждений сетей после вражеских атак и вернуть свет для 17,1 тысячи семей.

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Напомним:

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, во вторник, 18 июня, графики отключений будут действовать в течение всех суток.

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Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда