Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса в Харькове

Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело", которая является компонентом программы еРобота, для тех предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как говорится в сообщении, отныне они могут получить помощь от государства на развитие бизнеса на сумму до 500 тысяч грн. Таким образом Правительство стимулирует развитие экономики региона, который страдает от системных регулярных обстрелов.

"Чтобы поддержать предпринимателей, мы вдвое увеличили предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело" - до 500 тысяч гривен. Эти средства можно направить на оплату аренды, оборудования, в том числе и на покупку генераторов", - подчеркнула Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Еще одним изменением, которое правительство внесло в условия программы "Собственное дело", стало то, что для получения гранта менее чем на 75 тысяч гривен физлицами, которые еще не зарегистрировались как ФЛП, теперь не обязательно создавать рабочее место. Поэтому предприниматели, которые получают гранты от государства, должны выполнить следующие условия:

места, такое условие действует исключительно для физлиц, которые еще не зарегистрировались как ФЛП;

- От 75 000 грн до 150 000 грн - необходимо создать 1 рабочее место для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФЛП;

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- от 50 000 грн до 150 000 грн - необходимо создать 1 рабочее место, это условие для всех;

- от 150 000 до 250 000 - необходимо создать 2 рабочих места для всех.