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В июне на участке в Киеве частично ограничат движение транспорта

Понедельник, 17 июня 2024, 15:22 - Виктор Волокита

С 18 по 22 июня с 08:00 до 17:00 будут действовать частичные ограничения движения транспорта на ул. Академика Заболотного.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"В частности, ограничат движение по крайней правой полосе на участке от ул. Академика Лебедева до ул. Бродовская в связи с заливкой трещин дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Напомним:

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С 15 по 17 июня с 22:00 до 07:00 будет частично ограничено движение транспорта на мосту через реку Десенка.

Экономическая правда

авто Киев
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