В июне россияне уничтожили две нефтебазы ОККО: нанесли ущерб на 8,5 миллиона долларов

В июне в результате вражеских атак группа компаний ОККО потеряла две нефтебазы, предварительная сумма убытков оценивается в $8,5 млн.

Об этом сообщила изданию Forbes Ukraine пресс-служба компании.

В течение июня российские беспилотники атаковали две нефтебазы ОККО, пострадавших нет, но разрушены резервуары с топливом, инфраструктура объектов и административные помещения.

По словам вице-президента ОККО Юрия Кучабского, в целях дальнейшей безопасности компания решила перейти на работу "с колес", то есть без накопления топлива на нефтебазе.

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"Собственный автопарк позволяет нам это делать так, чтобы клиент не почувствовал перебоев с поставками", - заявил он.

Также ОККО рассматривает варианты аренды терминалов в соседних с Украиной государствах.

Напомним:

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В результате сегодняшней российской атаки под удары дронов попали две нефтебазы в Украине.

Экономическая правда.