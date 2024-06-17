Фонд госимущества обновил сайт "Кадровый резерв"
Фонд государственного имущества запустил обновленный сайт "Кадровый резерв", который улучшает процесс подбора руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Как говорится в сообщении, новые функции и усовершенствования создают интегрированную информационную систему, полезную как для кандидатов, так и для Фонда.
Система позволяет кандидатам легко регистрироваться, создавать информативные профили, откликаться на вакансии и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.
"Качественный кадровый потенциал является ключевым фактором успеха реформы корпоративного управления в государственном секторе. Благодаря обновленной системе "Кадрового резерва" мы сможем эффективнее находить и назначать высококвалифицированных руководителей и членов наблюдательных советов", - отметил глава Фонда Виталий Коваль.
Основные преимущества обновленной системы:
- Легкость регистрации и создания профилей: Кандидаты могут быстро зарегистрироваться, создать информативные профили и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.
- Персональные кабинеты: Кандидаты могут создавать расширенные профили, которые добавляются в кадровый резерв, что значительно упрощает процесс подачи заявок.
- Удобный поиск вакансий: Система позволяет найти подходящие вакансии и подать заявку в один клик.