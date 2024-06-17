Фонд госимущества обновил сайт "Кадровый резерв"

Фонд государственного имущества запустил обновленный сайт "Кадровый резерв", который улучшает процесс подбора руководителей и членов наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, новые функции и усовершенствования создают интегрированную информационную систему, полезную как для кандидатов, так и для Фонда.

Система позволяет кандидатам легко регистрироваться, создавать информативные профили, откликаться на вакансии и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.

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"Качественный кадровый потенциал является ключевым фактором успеха реформы корпоративного управления в государственном секторе. Благодаря обновленной системе "Кадрового резерва" мы сможем эффективнее находить и назначать высококвалифицированных руководителей и членов наблюдательных советов", - отметил глава Фонда Виталий Коваль.

Основные преимущества обновленной системы:

- Легкость регистрации и создания профилей: Кандидаты могут быстро зарегистрироваться, создать информативные профили и получать персонализированные предложения в соответствии с их навыками, опытом и карьерными целями.

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- Персональные кабинеты: Кандидаты могут создавать расширенные профили, которые добавляются в кадровый резерв, что значительно упрощает процесс подачи заявок.

- Удобный поиск вакансий: Система позволяет найти подходящие вакансии и подать заявку в один клик.