Предприниматели уже получили кредитов на 1,3 млрд
За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 388 льготных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Согласно сообщению, с начала 2024 года по Программе предприниматели получили 11 374 кредита на 43,9 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 8 499 кредитов на 22,2 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине выдано 55 516 кредитов на 221,2 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 41 533 кредита на 112,6 млрд грн), из которых по состоянию на 17 июня текущего года:
- 19,74 млрд грн - на инвестиционные цели;
- 61,85 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;
- 38,69 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 16,29 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 57,35 млрд грн - на антивоенные цели;
- 13,94 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта Программы подписано 90 338 кредитных договоров на 310,8 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 62 009 договоров на 139,3 млрд гривен.
Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда.