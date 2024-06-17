Предприниматели уже получили кредитов на 1,3 млрд

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 388 льготных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно сообщению, с начала 2024 года по Программе предприниматели получили 11 374 кредита на 43,9 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 8 499 кредитов на 22,2 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 55 516 кредитов на 221,2 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 41 533 кредита на 112,6 млрд грн), из которых по состоянию на 17 июня текущего года:

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- 19,74 млрд грн - на инвестиционные цели;

- 61,85 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

- 38,69 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

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- 16,29 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 57,35 млрд грн - на антивоенные цели;

- 13,94 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы подписано 90 338 кредитных договоров на 310,8 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 62 009 договоров на 139,3 млрд гривен.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда.