Yahoo добавила в свое новостное приложение ИИ-функции

После приобретения технологии, лежащей в основе приложения Artifact, Yahoo запускает собственное персонализированное новостное приложение на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет The Verge.

"Архитектура Artifact, приложения для агрегации новостей, созданного сооснователями Instagram Кевином Систромом и Майком Кригером, продолжит свое существование в совершенно новом приложении Yahoo News.

Новое приложение Yahoo News, доступное для загрузки на iOS и Android, предлагает пользователям персонализированную ленту новостей на основе искусственного интеллекта, основанного на их интересах, а функция под названием Key Takeaways может предоставить краткое изложение новостной статьи", - пишет издание.

Реклама:

Другие функции приложения Yahoo News включают Top Stories, который отбирает самые популярные материалы.

Пользователи также могут отфильтровывать новости от отдельных медиа, создавая ключевые слова для блокировки нежелательного контента. Также внедрена функция обозначения кликбейта, которая помогает идентифицировать заголовки, которые могут быть обманчивыми или слишком сенсационными.

Напомним:

Реклама:

В апреле компания Yahoo заявила, что приобрела новостную платформу Artifact соучредителей Instagram на основе искусственного интеллекта (ИИ) и внедрит ее технологию на новостных и других сайтах.