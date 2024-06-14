Высокий рост цен в РФ давит на центральный банк относительно поднятия учетной ставки

Инфляция в России достигла нового пика в 2024 году, что давит на центральный банк. Годовой рост цен достиг 8,3% в мае, с 7,84% в апреле.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российская инфляция ускорилась в мае до самого высокого уровня за последний год, что усиливает давление на центральный банк с целью повышения ключевой ставки для сдерживания роста цен.

Годовая инфляция достигла 8,3% в прошлом месяце с 7,84% в апреле, что является самым высоким показателем с февраля прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной службы статистики.

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При этом глава банка России Эльвира Набиуллина предупредила о возможности "значительного" повышения ставки уже в июле, если инфляционное давление не начнет ослабевать.

Это произошло после того, как центральный банк удержал ставку на уровне 16% на четвертом заседании подряд, поскольку война России в Украине продолжает перегревать экономику и стимулировать инфляцию.

Отмечается, что Набиулина ожидает возвращения инфляции до уровня 4% уже в 2025 году.

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Напомним:

США объявили о расширении санкционного перечня против РФ, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

Некоторые коммерческие банки Кыргызстана частично приостановили работу с российскими системами денежных переводов.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.