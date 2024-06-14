За первые шесть месяцев 2024 года через Одесские порты экспортировали 46 миллионов тонн товаров

С начала года через Одесские порты экспортировали 46 млн тонн товаров, преимущественно агропродукции.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер во время Черноморского форума по безопасности, передает Укринформ.

По его словам, из-за недоступности других портов в других областях Украины Одесская область стала единственным логистическим центром, и сегодня почти 80% всех грузов движутся именно через порты региона.

"Несмотря на морскую блокаду и обстрелы врага, нам удалось на сегодня выйти до 50% довоенного товарооборота. С начала этого года портами Одесской области уже было экспортировано 46 млн т продукции – это на 70% больше, чем показатель прошлого года", – отметил Кипер.

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Глава ОВА добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, Украина не прекращает поставлять продовольствие в другие страны. Поэтому приоритетами помощи для региона должны быть системы ПВО и слаженные действия международных партнеров в вопросе разминирования акватории Черного моря.

Напомним:

Грузооборот морских портов в мае 2024 года составил 8,265 млн тонн, что почти вдвое больше майского показателя прошлого года.

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Украинским морским коридором за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов.