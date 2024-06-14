Инвесторы из Саудовской Аравии хотят выкупить почти 38% крупнейшего аэропорта Британии

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Саудовский инвестиционный фонд предлагает купить 37,6% крупнейшего аэропорта Хитроу в Британии за 3,26 млрд фунтов стерлингов (4,26 млрд долл).

Об этом сообщает Bloomberg.

Фирма прямых инвестиций Ardian и фонд Саудовской Аравии предложили купить 37,6% акций аэропорта Хитроу за 3,26 миллиарда фунтов стерлингов (4,26 миллиарда долларов), которые до этого принадлежали испанской компании Ferrovial.

Отмечается, что это произошло в рамках пересмотренного соглашения, которое увеличивает их внимание к лондонскому аэропорту после того, как другие акционеры согласились продать свои доли.

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Новое соглашение будет охватывать право других акционеров присоединиться к Ferrovial после того, как она решила продать свою самую большую долю в ноябре.

Тогда испанская компания заявила, что продает свои 25% акций. Саудовский фонд должен был приобрести 10% акций, а Ardian - 15%.

Пересмотренная сделка была принята Ferrovial. Парижская компания Ardian получит 22,6% акций, в то время, как Саудовский государственный инвестиционный фонд будет владеть 15%.

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Сообщается, что компания с наибольшей долей Ferrovial останется акционером, однако ее доля владения уменьшится до 5,25%.

Напомним:

Иностранные инвесторы смогут купить около 60% от предложения покупки 0,7% крупнейшей нефтяной компании мира Aramco, в рамках сделки по продаже акций на сумму 11,2 млрд долл.

Предложение Саудовской Аравии по продаже части Aramco, которая принесет до 12 миллиардов долларов, является одной из крупнейших сделок по продаже акций в мире с тех пор, как королевство провело листинг нефтяного гиганта пять лет назад.