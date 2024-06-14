Французская экономика пережила "худшую неделю" на фоне роспуска парламента – Bloomberg

Эммануэль Макрон фото: AFP

Инвесторы ответили критикой на решение президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах, поскольку оно вызвало предупреждения о дальнейшем ухудшении состояния финансов страны и даже опасения нового кризиса евро.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, индекс CAC 40 за неделю упал на 5,6%, потеряв свои годовые достижения и приближаясь к самому большому недельному падению с марта 2022 года.

Французские акции потеряли в совокупности 100 млрд евро от стоимости, а все крупные держатели государственных облигаций - более 10% каждый.

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Общий спад поставил Францию под угрозу потери статуса крупнейшего фондового рынка в Европе, а евро стал самой слабой из основных валют относительно доллара. Инвесторы обеспокоены результатами предстоящих выборов, которые могут привести к назначению премьер-министра из ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" или от левой коалиции.

Макрон заявил, что не уйдет в отставку независимо от результата выборов.

В пятницу цены на акции еще больше упали после того, как левые партии согласились выступить на выборах единым фронтом. Они пообещали отменить большую часть семилетних экономических реформ Макрона и отказаться от фискального пакта Европейского Союза, регулирующего долг и дефицит.

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Победа крайне правых или левых будет означать увеличение государственных расходов в то время, когда Франция уже не в состоянии сдерживать дефицит бюджета, а также поставит под сомнение приверженность страны более тесным связям с ЕС, пишет агентство.

"Французские государственные облигации переживают худшую неделю за последние 13 лет, но впереди еще хуже, поскольку спреды доходности еще больше расширяются и бросают тень на евро и периферийные долговые ценные бумаги", - сказал аналитик Вен Рам.

"Существует большая вероятность того, что опросы общественного мнения и, возможно, первый тур голосования могут показать неожиданно высокий уровень поддержки ультраправых", - сказал он в интервью. Он указал на "асимметричный риск", когда спред может расшириться еще на 30 базисных пунктов или около того, "если ситуация значительно ухудшится".

"Ставка Макрона на новые выборы может пойти наперекосяк после того, как левые партии согласились объединиться, что сильно подорвет центристский альянс Макрона.

В худшем случае они могут быть почти уничтожены на выборах", - заявил руководитель отдела ценных бумаг с фиксированным доходом в LBBW Asset Management Уве Мадерер.

Экономическая правда