"Энергоатом" опровергает обвинения в коррупции при закупках
Компания "Энергоатом" заявила о своей открытости к любым проверкам со стороны государственных органов, опровергая обвинения в коррупции.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В компании отметили, что все закупки необходимого оборудования, запасных частей и горюче-смазочных материалов для безопасной эксплуатации ядерных энергоблоков осуществляются через систему Prozorro.
"Сама система построена таким образом, что исключает коррупционную составляющую при проведении закупок", - говорится в сообщении.
Кроме того, каждое объявление о закупке дополнительно контролируется Комиссией по закупкам "Энергоатома".
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Напомним:
Компания "Энергоатом" официально опровергла информацию о получении какого-либо дохода от повышения тарифов на электроэнергию для населения.
АО "НАЭК "Энергоатом" 28 мая заключил договор с ООО "Атомэнергоресурс" по повышению пожарной безопасности кабельного хозяйства Южно-Украинской АЭС на 279 млн грн.
Экономическая правда.