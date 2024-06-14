В Украине ускорилось разминирование сельскохозяйственных земель 

В Украине обследование и очистка сельскохозяйственных земель деминерами в этом году ускорилось, если сравнивать с прошлым 2023 годом.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

По его информации, в мае подразделения правительственных и неправительственных операторов противоминной деятельности обследовали почти 31 тысячу гектаров земель сельхозназначения.

Всего с начала года деминеры обследовали более 146 тысяч гектаров сельхозземель, вернули в хозяйственную эксплуатацию - более 137,8 тыс. га.

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"Хороший пример качественно отлаженных процессов демонстрирует Херсонская областная военная администрация, которая построила эффективную координацию всех операторов, работающих в области.

Благодаря этому там за май удалось вернуть в эксплуатацию земель, площадь которых вдвое превышает площадь самого города", - поделился итогами мая Игорь Безкаравайный.

Всего в мае вернули в эксплуатацию аграриям 29,8 тыс. га земель сельхозназначения. Среди них, в частности, в Херсонской области - 26,9 тыс. га.

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Экономическая правда