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В Украине ускорилось разминирование сельскохозяйственных земель 

Пятница, 14 июня 2024, 17:27 - Виктор Волокита

В Украине обследование и очистка сельскохозяйственных земель деминерами в этом году ускорилось, если сравнивать с прошлым 2023 годом. 

Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

По его информации, в мае подразделения правительственных и неправительственных операторов противоминной деятельности обследовали почти 31 тысячу гектаров земель сельхозназначения. 

Всего с начала года деминеры обследовали более 146 тысяч гектаров сельхозземель, вернули в хозяйственную эксплуатацию - более 137,8 тыс. га. 

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"Хороший пример качественно отлаженных процессов демонстрирует Херсонская областная военная администрация, которая построила эффективную координацию всех операторов, работающих в области. 

Благодаря этому там за май удалось вернуть в эксплуатацию земель, площадь которых вдвое превышает площадь самого города", - поделился итогами мая Игорь Безкаравайный.

Всего в мае вернули в эксплуатацию аграриям 29,8 тыс. га земель сельхозназначения. Среди них, в частности, в Херсонской области - 26,9 тыс. га.

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Напомним:

Страны-участницы Ukraine Recovery Conference увеличили свои обязательства в части поддержки гуманитарного разминирования в Украине на более 35 миллионов долларов США. 

Украинское предприятие A3tech в рамках сертификации провело испытания на полигоне тяжелой машины для разминирования DOK-ING MV-10, собранной и частично локализованной в Украине. 

Экономическая правда

аграрии земля Минэкономики
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