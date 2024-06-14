Несколько киргизских банков приостановили расчеты с Россией - РосСМИ

Некоторые коммерческие банки Кыргызстана частично приостановили работу с российскими системами денежных переводов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что киргизские банки, среди которых Mbank, Kompanion Bank, RKS Bank, Kyrgyz-Swiss Bank (KSB), Kyrgyzcommerzbank и Keremet Bank ввели различные ограничения на переводы через российские платежные системы.

В свою очередь в Capital Bank, Халик Банк и Bank of Asia Интерфаксу сообщили, что у них нет ограничений на операции с рублями и переводы в и из России.

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В сообщении говорится, что остальные банки Киргизии пока недоступны для комментариев, а всего в Кыргызстане есть 23 коммерческих банка.

По информации Нацбанка Киргизии, ситуация на внутреннем валютном рынке Киргизии остается пока относительно стабильной.

Напомним:

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США объявили о расширении санкционного перечня против РФ, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

Центробанк РФ принял решение временно не проводить на Мосбирже торги с утра 14 июня.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.