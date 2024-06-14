Аэропорт "Борисполь" попросил Кабмин предоставить помощь и отверг обвинения в "проедании"

Международный аэропорт (МА) "Борисполь" обратился в Кабинет министров с просьбой рассмотреть предоставление ему материальной помощи госпредприятием (ГП) "Морской торговый порт "Южный", выделяемой на возвратной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе МА "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".

"Исчерпав собственные резервы за более чем два года войны, в наиболее критический момент для своего существования аэропорт обратился к своему владельцу - государству в лице Министерства инфраструктуры и Кабинета министров с просьбой найти финансирование из альтернативных источников для сохранения аэропорта.

Одним из возможных решений рассматривается предоставление материальной помощи (займа) на возвратной основе от другого государственного предприятия - ГП "Морской торговый порт "Южный", - сообщили в пресс-службе МА "Борисполь".

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Указывается, что такая практика распространена в государственном секторе Украины.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что прекратив с 24 февраля 2022 года обслуживать коммерческие рейсы, аэропорт продолжил деятельность направленную на сохранение инфраструктуры, поддержку операционной готовности, а также сохранение трудового коллектива, высококвалифицированных работников.

На сегодняшний день 2,3 тыс. сотрудников аэропорта находятся в простое, 750 - на ротационной основе работают на территории предприятия ежедневно.

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Предприятие продолжало платить налоги в госбюджет, перечислив в 2022-2023 годах более 500 млн грн.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения аэропорт кардинально изменил режим работы, сфокусировавшись на сохранении предприятия.

В частности, была внедрена масштабная программа уменьшения расходов. Предприятие продолжает вносить оплату за коммунальные платежи, сохранение государственного имущества аэропорта и арендаторов, расходы на охрану и техническое обслуживание аэродромов, терминалов, техники и оборудования.

Кроме того, большое количество воздушных судов, хранящихся в аэропорту, требуют технического обслуживания и поддержания летной годности, уточнили в пресс-службе.

"В течение почти двух лет, с февраля 2022 года до декабря 2023 года, аэропорт не получал каких-либо доходов, любой внешней помощи и финансировал свою деятельность за счет внутренних ресурсов: собственных средств, которыми располагал, а также экономии от программы реструктуризации, отсрочки выплат по кредитам и другим обязательствам", - пояснили в пресс-службе.

В МА "Борисполь" категорически отвергли обвинения нардепа Алексея Гончаренко, который ранее заявил, что 250 млн грн хотят забрать у "Южного" и передать их на "проедание аэропорта "Борисполь".

Относительно необоснованных предположений о "сомнительных" расходах, в МА "Борисполь" заверили в абсолютной прозрачности расходования средств. Все закупки происходят на платформе Prozorro и доступны широкой общественности.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году на МА "Борисполь" приходилось 65% потока авиапассажиров в стране и более 80% грузов, отправляемых по воздуху.

Напомним:

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова.

Экономическая правда