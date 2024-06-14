В Киеве на мосту через Десенку несколько дней каждую ночь будут ограничивать движение транспорта

С 15 по 17 июня с 22:00 до 07:00 будет частично ограничено движение транспорта на мосту через реку Десенка.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

В частности, ограничение будет действовать во второй и третьей полосах в направлении жилого массива Троещина.

В "Киевавтодоре" добавили, что изменения связаны с выполнением ремонтных работ деформационного шва моста.

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Напомним:

До 25 июля частично ограничат движение транспорта и пешеходов по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр" в связи с продолжением ремонтных работ.

Экономическая правда

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