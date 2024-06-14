Apple ожидает лучшую неделю роста акций с 2021 года из-за ИИ-функции в iPhone

Инвесторы Apple Inc. наконец получили дорожную карту того, как компания будет использовать искусственный интеллект - и они отреагировали на это, подтолкнув акции к лучшей неделе с 2021 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уолл-стрит делает ставку на то, что новые функции искусственного интеллекта в iPhone - включая соглашение Apple с OpenAI об интеграции ChatGPT - будут стимулировать массовый цикл обновления среди пользователей, которые держатся за более старые устройства.

Инвесторы "больше уверены в том, что Apple вернулась в игру, что она догнала конкурентов и что она снова увидит ускорение роста, учитывая установленную базу телефонов, которые нужно будет обновить, чтобы воспользоваться преимуществами этой новой технологии", - сказал Джим Авад, старший управляющий директор Clearstead Advisors. "Apple будет главным бенефициаром ИИ, и акции компании догоняют его".

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Ведущие акции Уолл-стрит быстро перетасовались на оптимизме в отношении искусственного интеллекта. В четверг Apple обогнала Microsoft Corp. как крупнейшую компанию по рыночной капитализации. Еще в понедельник Apple была третьей по величине, отставая от Nvidia Corp с капитализацией 3,2 триллиона долларов и Microsoft, которая удерживала первенство с января.

Производитель iPhone настроен на самый большой недельный прирост в процентах с 2021 года, поднявшись до нового рекордного максимума. С момента апрельского падения акции прибавили более 700 миллиардов долларов рыночной стоимости. Рейтинг покупки акций приближается к самому высокому с 2017 года.

Напомним:

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Техногигант Apple в среду снова стал самой дорогой компанией мира, сместив с первого места Microsoft.

Акции Apple Inc. повышаются после презентации WWDC и демонстрации планов компании по использованию искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

Илон Маск высказался на свою многомиллионную аудиторию в соцсети X против интеграции ChatGPT в устройства Apple, которая была анонсирована на конференции для разработчиков WWDC 2024. Маск даже пригрозил запретить девайсы Apple в своих компаниях и отбирать их у посетителей на входе.

Apple планирует на следующей неделе объявить о соглашении между компанией и OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone.

Экономическая правда.