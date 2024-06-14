Задержали чиновников за взятку в $40 тыс за передачу земли в частное пользование 

Специализированная экологическая прокуратура Одесской облпрокуратуры сообщила о подозрении двум должностным лицам управления водных ресурсов рек и межрайонного управления водного хозяйства и председателю одного из сельских советов Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По информации пресс-службы, им инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые получили 40 тыс долларов США за передачу в пользование государственного имущественного комплекса с земельным участком площадью 16 га вдоль трассы международного значения "Одесса-Рени". Там предприниматель собирался обустроить автостоянку для грузовиков.

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"За эти средства они обещали передать объект, который находится на балансе управления водных рек, в коммунальную собственность ОТГ. А в дальнейшем - в пользование предпринимателю для ведения бизнеса без проведения аукциона и с первоочередным правом выкупа", - говорится в сообщении.

Чиновников задержали после получения взятки. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Напомним:

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Правоохранители сообщили о подозрении в получении 500 тыс. грн неправомерной выгоды за решение земельных вопросов заместителю Ровенского областного совета, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Экономическая правда