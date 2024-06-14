"Соответствует международным стандартам": внутреннему аудиту Минобороны дали оценку

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Международная аудиторская компания KPMG в течение марта-мая провела независимое оценивание внутреннего аудита Министерства обороны Украины и дала ему самую высокую оценку.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны получило от компании KPMG наивысшую оценку. Это означает, что структура, политика, процедуры и процессы внутреннего аудита соответствуют определенным требованиям.

Ключевым выводом стало подтверждение того, что функция внутреннего аудита Минобороны соответствует международным стандартам профессиональной практики внутреннего аудита и кодекса этики.

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Независимые эксперты предоставили подробный отчет, в котором описан успешный опыт деятельности Службы внутреннего аудита, включая создание Аудиторского комитета для защиты аудиторов от политического вмешательства.

Также они определили направления для улучшения внутреннего аудита. В частности это разработка и внедрение стратегии, автоматизация процессов и детализация рабочих программ.

Напомним:

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В результате аудита деятельности Минобороны в сфере закупки, разработки и модернизации вооружения и военной техники за 2022-2023 годы были установлены факты и их причины, по которым Вооруженные Силы Украины не получили в необходимом объеме и вовремя вооружение и военную технику.

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) изменит подходы к закупке продуктов для Вооруженных Сил Украины.

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) из-за невыполнения обязательств, предусмотренных в контракте, отстранил компанию "Твой Хлеб" от поставок продуктов для армии.

Экономическая правда.