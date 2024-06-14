Отпуск без сохранения зарплаты - неконституционный: Омбудсмен обратился в КСУ с просьбой проверки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Конституционный суд с просьбой проверить некоторые положения закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что омбудсмен просит КС проверить на конституционность положения предложения второго абзаца второго и абзаца третьего части первой статьи 12, а также абзаца второго пункта 3 раздела "Заключительные положения" закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" № 2136-ІХ от 15 марта 2022 года.

В частности, омбудсмен считает неконституционными нормы, которые позволяют работодателям во время военного положения предоставлять работникам отпуска (кроме декретного) без сохранения зарплаты, а также переносить неиспользованные дни отпуска на период после прекращения военного положения или предоставлять их без оплаты.

Реклама:

Конституционное представление пока распределено к судье-докладчику.

Читайте также: Знай свои права. Как рассчитать больничный, отпускные и компенсацию за отпуск

Экономическая правда.

Реклама: