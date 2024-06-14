Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Из-за непогоды в Украине обесточено несколько населенных пунктов

Пятница, 14 июня 2024, 10:47 - Анастасия Дячкина

Из-за непогоды на утро 14 июня обесточены три населенных пункта в Сумской области. Еще 494 населенных пункта остаются без энергопитания по другим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Кроме того, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Ночью во время воздушной тревоги действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия "Укрэнерго" в восточном регионе. Ремонтные бригады выясняют причины отключения.

Реклама:

Также во время воздушной тревоги в западном регионе действием защиты отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились промышленные и бытовые потребители на Львовщине и Тернопольщине. К 6:00 энергопитание всех потребителей возобновлено.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы планируется импорт электроэнергии – общим объемом 31 904 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Напомним:

Реклама:

В пятницу, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

Укрэнерго электроэнергия энергетика
Реклама:
Материалы по теме
В пятницу графики отключений света будут действовать с 18.00 до 22.00 13 июня 2024, 18:19
В четверг графики отключений света будут действовать с 20:00 до 22:00 12 июня 2024, 18:26
В среду, 12 июня, графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00 11 июня 2024, 18:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте