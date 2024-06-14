О чем договорились в Берлине? Итоги Ukraine Recovery Conference
Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в мае со специальной темой: "О чем договорились в Берлине? Итоги Ukraine Recovery Conference".
Ukraine Recovery Conference - это ежегодное мероприятие, посвященное послевоенному восстановлению Украины. В этом году конференция прошла 11-12 июня в Берлине и собрала представителей правительств, международных организаций, доноров, бизнеса и гражданского общества.
На URC обсуждали участие частного сектора в экономическом росте Украины, восстановление человеческого капитала, вступление в ЕС и прогресс по реформам.
На мероприятии мы подытожим результаты конференции и совместно с приглашенными спикерами расскажем, о чем говорили и договаривались в Берлине.
Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за май 2024 года.
Мероприятие состоится 14 июня в 16:00 на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Расписание события:
16:00 - 16:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;
16:05 - 16:30 Обзор украинской экономики в мае, команда ЦЭС;
16:30 - 17:30 Обсуждение специальной темы.
Приглашенные участники дискуссии:
- Владимир Кузьо, заместитель министра экономики Украины;
- Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии;
- Алексей Соболев, заместитель министра экономики Украины;
- Роберт Кирхнер, Заместитель руководителя German Economic Team, уполномоченный представитель Berlin Economics.
Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.
Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.
Медиапартнер мероприятия 一 Экономическая правда