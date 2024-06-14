Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в мае со специальной темой: "О чем договорились в Берлине? Итоги Ukraine Recovery Conference".

Ukraine Recovery Conference - это ежегодное мероприятие, посвященное послевоенному восстановлению Украины. В этом году конференция прошла 11-12 июня в Берлине и собрала представителей правительств, международных организаций, доноров, бизнеса и гражданского общества.

На URC обсуждали участие частного сектора в экономическом росте Украины, восстановление человеческого капитала, вступление в ЕС и прогресс по реформам.

На мероприятии мы подытожим результаты конференции и совместно с приглашенными спикерами расскажем, о чем говорили и договаривались в Берлине.

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Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за май 2024 года.

Мероприятие состоится 14 июня в 16:00 на платформе Zoom. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Расписание события:

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16:00 - 16:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;

16:05 - 16:30 Обзор украинской экономики в мае, команда ЦЭС;

16:30 - 17:30 Обсуждение специальной темы.

Приглашенные участники дискуссии:

Владимир Кузьо , заместитель министра экономики Украины;

, заместитель министра экономики Украины; Мария Репко , заместитель директора Центра экономической стратегии;

, заместитель директора Центра экономической стратегии; Алексей Соболев , заместитель министра экономики Украины;

, заместитель министра экономики Украины; Роберт Кирхнер, Заместитель руководителя German Economic Team, уполномоченный представитель Berlin Economics.

Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.

Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.

Медиапартнер мероприятия 一 Экономическая правда