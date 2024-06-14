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Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт

Пятница, 14 июня 2024, 09:51 - Артур Крыжный
 
Getty Images

IFC группы Всемирного банка и концерн "Галнафтогаз" (сеть АЗК OKKO) на URC-24 подписали мандат по финансированию строительства ВЭС на 150 МВт.

Об этом сообщил вице-президент IFC Альфонсо Гарсия Мора.

"Энергетический сектор является одним из важнейших секторов Украины. Мы подписали мандатное письмо между IFC и "Галнафтогазом" для финансирования проекта ветровой установки мощностью 150 МВт", - написал он.

Напомним:

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IFC и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планируют инвестировать до $435 млн в слияние "Датагруп-Воля" и Lifecell.

VEON через свою дочернюю компанию "Киевстар" намерен увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год.

Экономическая правда.

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энергетика финансирование Всемирный банк Украина
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