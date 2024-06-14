Всемирный банк профинансирует строительство в Украине ветряной электростанции на 150 МВт

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IFC группы Всемирного банка и концерн "Галнафтогаз" (сеть АЗК OKKO) на URC-24 подписали мандат по финансированию строительства ВЭС на 150 МВт.

Об этом сообщил вице-президент IFC Альфонсо Гарсия Мора.

"Энергетический сектор является одним из важнейших секторов Украины. Мы подписали мандатное письмо между IFC и "Галнафтогазом" для финансирования проекта ветровой установки мощностью 150 МВт", - написал он.

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Экономическая правда.

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