Оккупанты ночью били по Харьковщине: горели жилые дома и авто
Пятница, 14 июня 2024, 09:00 -
Ночью 14 июня российские оккупанты нанесли авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковской области, в результате чего бушевали пожары, но люди не пострадали.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Произошли разрушения и пожары в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района. По разным адресам горело 3 жилых дома и легковой автомобиль".
Детали: Общая площадь пожаров − около 200 кв.м.
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По данным службы, жертв и пострадавших нет.
Предыстория:
- В ночь 14 июня Россия нанесла комбинированный удар с воздуха по Украине, выпустив 14 ракет и 17 дронов-камикадзе, ПВО Украины уничтожила 7 вражеских ракет и 17 БПЛА.
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