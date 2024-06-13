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У Кличко обещают обеспечить резервным питанием 58% светофоров до конца года 

Четверг, 13 июня 2024, 17:33 - Виктор Волокита
 

На сегодня 36% светофоров обеспечены резервным питанием, а до конца года подключат уже 58%. 

Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения". 

Как говорится в сообщении, сейчас на балансе коммунального предприятия находится 733 светофорных объекта. 

Шкафами резервного питания оснащены более трети из них - 267 объектов, расположенных на сложных перекрестках с высокой интенсивностью движения.

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В "Центре организации дорожного движения" напомнили, что в целом установка шкафов резервного питания началась в 2018 году. 

До начала полномасштабной войны в Киеве установили 225 шкафов резервного питания с емкостью до 3-х часов, которые обеспечивали работу светофоров на время аварий и ремонтных работ электросети.

В 2023 году закупили и установили 44 шкафы резервного питания с современными аккумуляторными батареями LiFePO4, которые при полном заряде обеспечивают работу светофорных объектов до 24 часов. 

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Напомним:

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты, чтобы они работали во время отключений электроэнергии.

Подробнее читайте по ссылке: Заместитель Кличко Петр Пантелеев: Мы покроем 75% стоимости генераторов, инверторов и солнечных панелей всем желающим. Я не шучу

Экономическая правда

КГГА электроэнергия
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