В Украине появится возможность подавать онлайн-заявление на социальные услуги

Правительство приняло решение о создании "Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики", что позволит подавать онлайн-заявления на получение социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Внедрение Социального портала Минсоцполитики - важный шаг к эффективной цифровизации социальных услуг. Огромные очереди и кипы бумаг уйдут в прошлое, а дистанционное обращение вскоре станет повседневностью." - сказал заместитель министра социальной политики Константин Кошеленко.

Отмечается, что для пользования услугами достаточно будет перейти на социальный портал, авторизоваться в личном кабинете, выбрать услугу и подписать заявление. Граждане также будут иметь возможность отслеживать статус своих обращений в личном кабинете.

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Кроме того, сократится время ожидания решения уполномоченных органов, ведь такие запросы будут рассматривать оперативно - единая информационная система социальной сферы автоматически будет подтягивать необходимую информацию.

В пресс-службе добавляют, что сейчас продолжаются испытания, а об официальном запуске сообщат отдельно.

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Напомним:

Из-за роста тарифов на электроэнергию, размер жилищной субсидии и льготы на комуслуги для всех домохозяйств, которые имеют на них право, пересчитают. Перерасчет Пенсионный фонд проведет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

Закупки государственных заказчиков за средства иностранных доноров все чаще переходят в электронную систему Прозорро, что повышает их эффективность и конкурентность.