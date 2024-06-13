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Киевский горсовет запрещает торговлю сигаретами в МАФах 

Четверг, 13 июня 2024, 16:50 - Виктор Волокита
 

Киевский городской совет решил в течение двух лет существенно уменьшить количество временных сооружений (МАФов) в Киеве, а также запретить продажу табачных изделий в них.

За такое решение депутаты проголосовали на заседании 13 июня, передает LIGA.net.

Издание отмечает, что сейчас в Киеве насчитывается около 10 000 временных сооружений различного назначения. 

Столица планирует уменьшить количество киосков примерно до 2500 и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.

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"74% киевлян считают, что необходимо уменьшить количество МАФов, а 81% считает, что необходимо продавать право на торговлю во временных сооружениях исключено через систему Prozorro.Продажи", - сказал на заседании Киевсовета директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.

Он считает, что это будет революционный для Киева проект.

Проект решения изначально не предусматривал запрет на торговлю сигаретами в МАФах. Такую правку с голоса внес депутат Александр Мищенко (Европейская солидарность). 

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"Просил бы коллег в приложении №3 убрать слова "и подакцизных товаров (табачных изделий)". Я считаю, что не должны сигареты продаваться в киосках", - сказал он.

Поправку Мищенко поддержал 71 депутат.  В целом решение "Об утверждении Положения о временном пользовании отдельными элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений" поддержали 82 депутата.

Экономическая правда

табак Киев Киевсовет МАФы
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