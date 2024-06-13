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Украина в этом году потратит на импорт электроэнергии сотни миллионов долларов: в НБУ назвали цифру

Четверг, 13 июня 2024, 16:49 - Артур Крыжный

В этом году импорт электроэнергии будет стоить Украине 800 миллионов долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время брифинга.

"Если говорить об импорте, то в апреле мы импортировали 0,3 ГВт, в мае - 0,6 ГВт. В стоимостных показателях это не очень значительные суммы, которые не имеют решающего влияния на валютный рынок. Согласно нашему апрельскому прогнозу, мы ожидаем, что импорт электроэнергии будет стоить нам в этом году около 800 млн долларов", - сказал Николайчук.

В то же время он отметил, что в июне, вероятно, из-за более теплой погоды и плановых ремонтов на атомных электростанциях ситуация с импортом станет сложнее.

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"По нашему мнению, частично эту проблему в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основе", - добавил Николайчук.

Напомним:

Из-за российских обстрелов генерации Украины, к зиме жители страны, вероятно, будут проводить большую часть дня без света.

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Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда.

электроэнергия импорт Украина НБУ расходы
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