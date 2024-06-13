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Минюст планирует национализировать собственность крупного российского производителя бытовой химии

Четверг, 13 июня 2024, 16:08 - Экономическая правда

Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск с просьбой взыскать в доход государства 100% акций частного акционерного общества "Винницабытхим", которое принадлежит российской компании "Невская косметика".

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что соответствующие санкции предусмотрены пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Справка. "Невская косметика" осуществляет производство детской косметики и бытовой химии "Ушастый нянь", гелей и порошков "Sarma", бытовой химии "Мистер Чистер", зубной пасты "Новый Жемчуг". 

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Напомним:

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление с просьбой списать права требования по кредиту компании-владельца торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед кипрской компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Доля государства в банковском секторе после национализации "Сенс Банка" выросла до 53,2% по чистым активам.

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Россия Минюст санкции
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