Минюст планирует национализировать собственность крупного российского производителя бытовой химии
Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск с просьбой взыскать в доход государства 100% акций частного акционерного общества "Винницабытхим", которое принадлежит российской компании "Невская косметика".
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что соответствующие санкции предусмотрены пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".
Справка. "Невская косметика" осуществляет производство детской косметики и бытовой химии "Ушастый нянь", гелей и порошков "Sarma", бытовой химии "Мистер Чистер", зубной пасты "Новый Жемчуг".Реклама:
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